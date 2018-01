Calcio amarcord: Ronaldo e Batistuta, rivivi Fiorentina-Inter 1-1 del 1998

3 gennaio 2018

Batistuta contro Ronaldo. Basta questo per dare la cifra di un campionato bellissimo, di sfide in cui in campo c'erano davvero i più forti del mondo. Al Franchi, l'11 febbraio 1998, Fiorenina-Inter era Batigol contro Ronie ma non solo. Pensate: allenatore della viola Malesani, in campo, tutti insieme, Rui Costa, Morfeo, Lulù Oliveira e Batistuta. Dall'altra parte Simeone e Ronaldo-Djorkaeff davanti, ma anche J. Zanetti in panchina con titolare Milanese. Uno a uno deciso dai fenomeni: quello nerazzurro bucò Toldo con una punizione-missile, rasoterra, dal limite dell'area. Poi il pari di Batistuta, abile a staccarsi dalla marcatura di Taribo West e capace di segnare d'esterno destro al volo, battendo Pagliuca.



Nel servizio di Studio Sport riviviamo le emozioni (e le polemiche) di quel pareggio.