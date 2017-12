Calcio amarcord: riviviamo Fiorentina-Milan 4-0 del 14 gennaio 2001

28 dicembre 2017

"Un Milan molle e arrendevole", così Giampaolo Gherarducci nel servizio per Controcampo definì i rossoneri dopo l'umiliante 4-0 del Franchi datato 14 gennaio 2001. Proprio in quella partita ci fu il passaggio virtuale di consegne tra Zaccheroni e Terim. I rossoneri di Zac erano in crisi (un punto in tre partite) e vennero letteralmente umiliati dai Viola allenati dal turco. Turco che sei mesi più tardi diventò proprio l'allenatore del Milan. Un match senza storia con i padroni di casa in vantaggio al 14' con Nuno Gomes e dilaganti nella ripresa con Cois, Chiesa e Rui Costa. Gattuso spera di non fare la stessa fine sabato.