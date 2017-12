Calcio amarcord: riviviamo Fiorentina-Milan 3-7 del 4 ottobre 1992

28 dicembre 2017

C'erano gli olandesi e Lentini, Baresi e Maldini, ma anche Batistuta e, anche se assente per infortunio, Stefano Pioli. Il Fiorentina-Milan dell'ottobre 1992 è una di quelle partite che entrano nella storia del calcio. Non solo per il risultato clamoroso, 7-3 per il Milan, ma anche per la cavalcata irresistibile degli uomini di Capello che finiranno infatti per conquistare, al termine della stagione, il tredicesimo scudetto della loro storia. I rossoneri arrivarono al Franchi a punteggio pieno e in testa alla classifica e proprio il match del Franchi diede la prima scossa al campionato. Intanto perché si trattava del secondo successo consecutivo in trasferta e su campi storicamente complicati (la settimana prima il Milan aveva vinto a Genova contro la Samp), quindi perché, dopo la scorpacciata di gol di Firenze, Baresi e compagni allungarono fino a sette la striscia di vittorie perdendo i primi punti solo all'ottava giornata contro il Torino (0-0 al Meazza). Contro la Fiorentina, che passò addirittura in vantaggio, fu festa grande per tutti. Segnarono due gol a testa Massaro, Gullit e Van Basten e una rete Lentini. Una partita, insomma, da non perdere e da riguardare nel servizio di Pressing.