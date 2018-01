Calcio amarcord: Ibra, Cambiasso Toni, rivivi Fiorentina-Inter 2-3 del 2006

3 gennaio 2018

Il primo mattoncino di quello che sarebbe stato uno scudetto da record l'Inter lo mise alla giornata 1 della stagione 2006-2007, il 9 settembre 2006, pochi giorni dopo la morte di Giacinto Facchetti. Ad onorare la memoria della leggenda nerazzurra ci pensò Esteban Cambiasso, con una doppietta da incursore navigato, ispirato dalla manovra della squadra di Mancini diretta dai vari Figo, Crespo e Ibrahimovic. Ecco, Ibra: dopo la doppietta del Cuchu lo 0-3 con il primo gol in nerazzurro dello svedese. Ma mai dare per morta la Fiorentina: doppietta di Toni in acrobazia, di testa, per un 2-3 da brividi fino alla fine. Un campionato iniziato col botto, con una sfida da riassaporare nel servizio del 2006 di Controcampo.