Borja Valero saluta la Fiorentina: è dell'Inter

7 luglio 2017

Borja Valero è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter. Poco dopo pranzo i nerazzurri hanno trovato l'intesa con la Fiorentina sulla base di sei milioni di euro più uno di bonus. Nel tardo pomeriggio è arrivata anche la conferma dello stesso centrocampista spagnolo che in un tweet ha salutato Firenze: "Ci tengo a ringraziare la famiglia Della Valle e tutta la Fiorentina per aver reso più semplice la conclusione di quest'ultima fase complessa nella scelta di una nuova esperienza professionale".



La carriera del 32enne spagnolo quindi continuerà in nerazzurro agli ordini di Spalletti. Nelle prossime ore le visite mediche prima di unirsi al resto del gruppo già nel ritiro di Brunico.