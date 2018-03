Bernardeschi si tatua il "13" in ricordo di Astori

12 marzo 2018

La morte di Astori ha lasciato nei suoi ex compagni e in tutto il mondo del calcio un grande vuoto e tanta tristezza. In molti l'hanno ricordato dopo la sua tragica scomparsa, ma Federico Bernardeschi ha scelto un modo molto particolare per rendere omaggio al suo ex capitano. L'attaccante della Juve si è infatti tatuato sul braccio il numero 13 di Davide. Un segno indelebile sulla pelle, accompagnato sul suo profilo Instagram dagli hashtag #wishyouwerehere #friendswillbefriends #da13.