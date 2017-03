Bernardeschi non scioglie l'enigma: "Il futuro? Penso al presente" Il centrocampista a Premium Sport: "Le tante sostituzioni? Il mister fa le sue scelte". E rifiuta la maglia della Juve

13 marzo 2017

"Io penso al presente". Federico Bernardeschi replica così alle voci di mercato che circolano da giorni sul suo conto. "Credo che per un giocatore il presente sia troppo importante per pensare al futuro - ha detto a Premium Sport il centrocampista della Fiorentina - E il presente è la partita di domenica contro il Crotone in un ambiente molto caldo. I cori dei tifosi per me? E' un altro motivo di orgoglio, sono molto contento".

Negli ultimi giorni il suo nome è stato al centro dei rumors di mercato: Bernardeschi nel mirino di Inter e Juve. "Il nostro direttore Corvino si occuperà anche di lui. Avendo ancora due anni e mezzo di contratto con la Fiorentina, si può parlare con lui tranquillamente a fine anno e concentrarsi adesso sulla stagione in corso", ha detto il patron della Fiorentina Della Valle. Poi è arrivata la sentenza di Paulo Sousa alla vigilia della gara con il Cagliari: "Ogni clausola è una direzione di vendita".

Il futuro del giocatore resta un rebus. "Quante delle 19 sostituzioni ho condiviso con mister Sousa? Lui fa le sue scelte, in quel momento ha valutato che era meglio uscissi, non voglio fare polemiche - ha detto ancora Bernardeschi a Viareggio per la lettura del giuramento della Viareggio Cup - Lui da fuori vede più lucidamente di un giocatore quello che succede in campo".

IL SINDACO DI VIAREGGIO GLI PORGE LA SCIARPA BIANCONERA, LUI LA RIFIUTA Bernardeschi, a Viareggio per il via alla 69ª edizione della ex Coppa Carnevale, è stato protagonista di un altro gesto, piuttosto simbolico. Il primo cittadino della città toscana, Giorgio Del Ghingaro, si è avvicinato a Bernardeschi durante l'inaugurazione per la classica foto di rito. Il sindaco ha estratto una sciarpa bianconera della Juventus. Ma Bernardeschi ha rifiutato, con il sorriso sulle labbra, di posare con la sciarpa in questione.

