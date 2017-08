Amichevoli: vincono Fiorentina e Torino

6 agosto 2017

Sorridono Fiorentina e Torino che vincono le rispettive amichevoli in trasferta per 2-0 e 2-1 contro Wolfsburg e Friburgo . A trascinare i viola ci pensano Chiesa e Kalinic (un gol e un assist) mentre i granata festeggiano in rimonta con Iago Falque e Belotti , autore di un gol su sospetto fuorigioco di Benassi, convalidato dal Var. Diversa la sorte del Verona , sconfitto 0-2 dal Newcastle di Benitez con le reti di Perez e Atsu nei primi 12 minuti.

La Fiorentina termina la tournée tedesca abbattendo il Wolfsburg di Mario Gomez per 0-2. Nonostante le tante cessioni e voci di mercato, la concentrazione dei gigliati è rimasta inalterata e a trascinare la squadra di Pioli alla vittoria ci ha pensato proprio uno dei giocatori più chiacchierati dell'estate: Nikola Kalinic. L'attaccante croato, al centro di una lunga telenovela col Milan, non si lascia distrarre dalle voci di mercato e si segnala come il migliore dei suoi: tocco morbito al 38' su assist di Varetout per il vantaggio viola poi, al 5' della ripresa, è lui a servire alla perfezione Federico Chiesa al limite dell'area per il raddoppio della giovane punta che chiude il match.





Bene anche il Torino in una partita vinta in rimonta con il Friburgo e terminata col risultato di 1-2. I ragazzi di Mihajlovic hanno giocato un primo tempo non all'altezza, sublimato al 40' con il gol di Schuster che da 30 metri sorprende Sirigu. Ad inizio ripresa Miha risistema i suoi e già al 2' arriva il pareggio: Ljajic conclude, il portiere non trattiene e Iago Falque non sbaglia su tap-in. Il definitivo raddoppio arriva 2 minuti dopo: su calcio d'angolo Belotti devia con la punta del piede e insacca; Benassi però è sulla linea di porta così l'arbitro si affida al Var. Dopo il temporaneo annullamento la rete viene assegnata al Gallo tra le inutili proteste dei tedeschi. L'attaccante italiano, osservato speciale in casa Toro, ha dimostrato di avere già nelle gambe i 90' minuti (viene sostituito solo a 4' dalla fine per dare spazio a De Luca) oltre alla solita qualità.



Ancora a caccia di una quadratura l'Hellas Verona, che perde 0-2 contro il Newcastle di Benitez, subendo entrambe le reti nei primi 12 minuti. La squadra di Pecchia non gioca male ma le tante assenze in difesa si notano soprattutto in chiave tattica. E il risultato sarebbe stato molto più ampio se a compensarle non ci avessero pensato gli ottimi interventi di Nicolas. Il portiere instaura un vero e proprio duello con l'attacco bianconero salvando al 31' su Mitrovic, al 41' su Perez e all'88' quando si oppone a una botta dal limite di Siem de Jong.