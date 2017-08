Amichevoli: Lazio a valanga, Fiorentina al fotofinish

1 agosto 2017

Giornata di test per Lazio e Fiorentina con i primi impegnati contro il Kufstein , squadra che milita nella Serie C austriaca, e i secondi che hanno affrontato l'Eintracht Braunschweig , formazione di Serie B tedesca. I ragazzi di Inzaghi non hanno avuto problemi finendo sull'13-1. Risultato diverso per i gigliati che vincono 3-2 riscoprendo le capacità da bomber di Chiesa , autore di una doppietta e impiegato come prima punta al fianco di Kalinic .

Nessun problema per la Lazio di Inzaghi in terra austriaca. I biancazurri abbattono il Kufstein per 13-1 riuscendo nell'impresa di mandare a rete tutte, o quasi, le loro promesse. Tanti gol e tante conferme, soprattutto dai giovani. A consacrare la vittoria c'è una tripletta di Palombi, le doppiette di Patric, Rossi e Keita oltre alle reti di Immobile, Luis Alberto, Bastos e Crecco. L'unica rete siglata dai tirolesi arriva da Bicer ma è frutto di una piccola distrazione difensiva degli italiani.



La squadra di Pioli ha qualche difficoltà nella sua prima apparizione in terra tedesca ma riesce comunque a portare a casa il risultato. Finsice 2-3 per i gigliati che scoprono di non sentire la mancanza di Bernardeschi quando in campo c'è un Chiesa in questo stato di grazia. L'attaccante, per l'occasione schierato centrale al fianco di Kalinic, ha messo a segno una doppietta in appena 11 minuti per poi regalare assist e giocate spettacolari per il resto dell'incontro. Nonostante la partenza sprint dei viola, i tedeschi hanno trovato l'1-2 e poi il pareggio, grazie alla loro punta Hernandez e alla complicita di Dragowski e Milenkovic. Il difensore è stato però bravo a farsi perdonare con un'incornata vincente, su angolo di Hagi, a 15 minuti dal termine che ha regalato la vittoria ai suoi compagni.