FIORENTINA, VERETOUT: "ASTORI NON E' RIMPIAZZABILE"

10/09/2018

Veretout, in attesa di scendere in campo con la maglia della Fiorentina dopo la sosta, si è confessato al ‘Corriere Fiorentino’ parlando anche della scomparsa di Davide Astori: “Lui era un leader vero! Parlava come un leader, si comportava come un leader, pensava come un leader. Davide aveva qualcosa in più, era diverso. Ora quel ruolo lo ha raccolto Pezzella, ma Davide non è rimpiazzabile”.