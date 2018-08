FIORENTINA, TRIS NEL TEST CON LA PRIMAVERA

27/08/2018

Ha ripreso subito gli allenamenti la Fiorentina dopo la goleada rifilata al Chievo. La Viola si è ritrovata questa mattina al campo con un lavoro suddiviso in due gruppi: chi è sceso in campo contro i clivensi ha svolto una sessione di esercizi defaticanti, per gli altri amichevole con la Primavera. Nel test match, terminato 3-0, sono andati in rete Thereau, Hancko e Pjaca.