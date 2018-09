FIORENTINA, PIOLI: "CHIESA NON E' UN CASCATORE"

30/09/2018

"Non è stata la migliore Fiorentina, anche per qualche demerito nostro. Non siamo stati brillantissimi, forse dovevo cambiare qualche giocatore in più. Siamo stati un pizzico fortunati e per vincere serve anche quello". Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria sofferta contro l'Atalanta. "Non eravamo nella nostra miglior giornata, loro hanno giocato meglio ma e' stata la vittoria del carattere, della tenacia e della sofferenza. Per una squadra giovane come le mia - aggiunge - vincere una partita' cosi' e' una crescita importante". Infine sul rigore su Chiesa, molto contestato, Pioli dichiara: "Chiesa e' cresciuto tanto, ma non e' uno che casca al primo tocco. Anzi nella dinamica dell'azione la sua scelta e' stata corretta. Gasperini salutandomi mi ha detto che non c'era il rigore a Milano come non c'era quello di oggi. A Milano ci han dato un rigore per un polpastrello, oggi ce ne hanno dato uno per un contatto".