FIORENTINA, BIRAGHI: "CHIESA NON E' UN SIMULATORE"

30/09/2018

L'esterno viola Cristiano Biraghi ha commentato ai microfoni di Rai Sport il controverso episodio della simulazione di Chiesa non ravvisata dal direttore di gara Valeri, che ha erroneamente concesso un penalty alla Fiorentina nella sfida casalinga contro l'Atalanta: "Chiesa non simula, va forte e per prenderlo bisogna tirarlo giù".