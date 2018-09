FIGC: PATTO PER GRAVINA PRESIDENTE

27/09/2018

È stato firmato l'accordo per le elezioni Figc tra Lega Dilettanti, Lega Pro, AssoAllenatori e Associazione arbitri, e il nome per la presidenza è quello di Gabriele Gravina, se risulterà candidabile. A Roma, sottolineano le componenti in una nota all'Ansa, Cosimo Sibilia, Gabriele Gravina, Renzo Ulivieri e Marcello Nicchi "alla presenza di Giancarlo Abete, hanno sottoscritto l'accordo per le elezioni della Figc,fissate per il 22 ottobre 2018 e per la candidatura alla presidenza. Si è confermata altresì la scelta di interloquire con le altre componenti con piena disponibilità".