Figc, ipotesi Marotta per la poltrona di presidente

12/09/2018

Beppe Marotta prossimo presidente della Figc? E' un'ipotesi che l'assemblea della Lega di Serie A sta prendendo in considerazione in vista delle elzioni federali fdel 22 ottobre. Il dirigente della UJuve ha, di fatto, dato il suo assenso alla candidatura, pur dettando alcune condizioni. Per presentarsi vuole avere innanzitutto l'appoiggio di al,meno 14-15 club del massimo campionato per poter poi dialogare con le altri componenti del calcio come le altre leghe, gli allenatori e i calciatori.

Di sicuro non avrà l'appoggio di Claudio Lotito, che si propone come suo avversario nella corsa alla poltrona della Federcalcio. Il tutto mentre il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ha fatto capire che non saranno i top club a decidere. "Marotta è un'ottima figura di dirigente, non si discute. Gli apprezzamenti nei suoi confronti sono doverosi e importanti, ma il candidato alla presidenza della Figc uscirà dal nostro 73%", ha detto il rappresentante di una delle quattro componenti (con Dilettanti, AIC e AIAC) che hanno fatto fronte comune in vista del voto.



Marotta, comunque, alla Juve sta benissimo, ma potrebbe accettare questa nuova, grande sfida: rilanciare il calcio tricolore. Subito o tra un paio di anni, all'inizio del prossimo quadriennio olimpico. L'ad e dg bianconero potrebbe candidarsi nel 2020-2021, quando la Figc sarà uscita dalla fase di stallo in cui è piombata da tempo e avrà, si spera, avviato alcune riforme imprescindibili. Anche per non lasciare la Juve proprio che si appresta a dare l'assalto più convinto alla Champions League.