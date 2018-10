Figc, annullato il pranzo Agnelli-Moratti-Micciché. Si vedono a cena

03/10/2018

Pranzo annullato, candidatura già al tramonto? Non proprio: l'appuntamennto slitta, magari a cena. Questa mattina si è fatta largo l'idea di Massimo Moratti come candidato presidente della FIGC, da gennaio guidata dal commissario straordinario Fabbricini. E' questa l'idea che Andrea Agnelli vuole proporre ai club di A . Ne avrebbe dovuto parlare oggi in un pranzo a tre proprio con l'ex patron nerazzurro e Gaetano Miccichè, presidente della Lega serie A. Ma alle 13,30 il pranzo è stato annullato. Ciò non significa che il colloquio possa avvenire lo stesso, in qualche luogo appartato, e magari in serata. La decisione è questione di ore, al massimo entro giovedì sera.