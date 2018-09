Fifa The Best, Modric dedica il premio a Boban: "Idolo e simbolo di una generazione"

25/09/2018

Luka Modric ha vinto il premio Fifa The Best come miglior giocatore della scorsa stagione e ha voluto dedicare il premio a una persona in particolare: "Ringrazio in modo speciale Zvonimir Boban, mio idolo e capitano della Croazia che nel 1998 arrivò terza al Mondiale e ha ispirato anche la nostra generazione e il secondo posto in Russia". L'ex Milan, presente in sala, si è commosso scoppiando in lacrime.