Federer veste granata, il Torino lo ringrazia sui social

31/08/2018

Cosa ci sarà mai in comune tra Roger Federer e il Torino? La prima risposta che può venire in mente ai più attenti è sicuramente la passione per il colore granata, lo stesso della tenuta che il tennista svizzero ha sfoggiato alla prima uscita degli Us Open 2018. Il Federer versione granata non è passato inosservato al Torino che sui social ha voluto simpaticamente ‘ringraziarlo’ postando una foto dell’ultima uscita in campo del numero 2 al mondo accompagnata dalla frase: “Noi siamo d’accordo Roger Federer: è il più bel colore del mondo”. Solo qualche giorno fa anche la Sampdoria su Twitter aveva ironizzato su una camicia indossata da Sergio Ramos che rimandava ai colori blucerchiati.