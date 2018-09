Fascia da capitano, Marotta: "Rispetto i sentimenti ma c'è un regolamento" L'ad Juve in merito alla decisione della Fiorentina di andare contro la regola e pagare le multe per onorare Astori Facebook

07/09/2018

Giuseppe Marotta ha espresso la sua posizione in merito alla norma che uniforma le fasce da capitano in serie A e che la Fiorentina ha scelto di ignorare (pagando e multe) pur di ricordare Astori sul baccio. "Massimo rispetto per il sentimento (dei giocatori e dei tifosi viola, ndr), è giusto che ci sia, però c'è un regolamento, ne parleremo nel consiglio del 12 settembre" le parole dell'ad della Juventus.

Le parole di Marotta arrivano all'indomani delle reazioni sui social network in merito alla posizione della Lega Calcio sulla regola della fascia da capitano unica: alcuni tifosi hanno evidenziato come lo stesso comportamento non sia stato adottato verso la Juventus lasciandole esporre 36 scudetti allo Stadium, nonostante i due revocati dopo Calciopoli.

COSTACURTA: "FORSE ASTORI AVREBBE VOLUTO IL RISPETTO DELLA REGOLA" Anche Alessandro Costacurta segue la linea di Marotta: "Il caso della Fiorentina è molto particolare, spero di non creare troppe tensioni ma credo che ci sia una regola e che debba essere seguita. Ho conosciuto Astori, ho giocato con lui e probabilmente avrebbe lui avrebbe voluto che si rispettassero le regole. Poi io per primo cercherò di far cambiare la regola ma, forse, Davide da lassù avrebbe detto 'cerchiamo di rispettare le regole" le parole del vice-commissario Figc.

