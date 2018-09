EVRA: "PIQUÈ MI BRUCIÒ GLI SCARPINI, IO..."

23/09/2018

Due anni fa Piquè aveva rivelato che, quando era al Manchester United, per scherzo aveva bruciato degli scarpini da gioco che la Nike aveva fatto appositamente per Evra. Adesso il francese ha rivelato la sua vendetta: "Alla fine ho fatto qualcosa anche io a Piqué. Ho preso i suoi scarpini, sono andato in bagno e li ho usati come wc (le parole testuali sono più forti, ndr)".