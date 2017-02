Sousa: "Futuro? Le sconfitte compromettono..." Il tecnico portoghese: "Adesso dobbiamo alzare la testa e prenderci le nostre responsabilità"

23 febbraio 2017

E' deluso Paulo Sousa per l'incredibile epilogo del match del Franchi e per l'eliminazione dall'Europa League. "Tutte le sconfitte compromettono il nostro obiettivo, che è vincere ogni partita. Certo, una sconfitta compromette - ha spiegato il tecnico della Fiorentina - E' in questi momenti che dobbiamo provare a rialzarci con il lavoro, l'umiltà e cercando di dare il massimo per superare questo momento difficile già dalle prossime partite".

E' amara l'analisi di Paulo Sousa dopo il clamoroso 2-4 del Franchi. "Eravamo riusciti a fare due gol dopo un inizio un po' in sofferenza, ma poi il rigore a fine partita ha riaperto tutto nel momento in cui i tedeschi stavano per mollare. Nella ripresa potevamo evitare i loro gol mettendoci maggiori concentrazione. Loro sono certo una buona squadra, e ci hanno messo in difficoltà. Il calcio è questo: esiste anche la sconfitta".

LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI A fine match è esplosa la contestazione dei tifosi viola. Fischi assordanti verso allenatore e giocatori e coro contro Della Valle. Poi in circa 200 hanno continuato ad esprimere il proprio disappunto fuori dallo stadio Franchi.

CORVINO: ESONERO SOUSA? NON CI PENSIAMO" Pantaleo Corvino ci mette la faccia nel dopo-gara. "Dispiace soprattutto perché i nostri tifosi hanno visto una squadra che alla fine del primo tempo era avanti e con la qualificazione in mano, poi è rimasto qualcosa di inaspettato, che con quattro palle inattive vai fuori. È la cosa che più ci sta amareggiando. La Fiorentina come il Borussia voleva questa qualificazione, si è visto dai ritmi della gara. Dopo 45′ eravamo avanti di tre gol tra andata e ritorno. Ma siamo usciti".



Sulla contestazione. Capisco i nostri tifosi, sono amareggiati come lo siamo noi, il presidente e i nostri ragazzi. Ce la stavano mettendo tutta, poi è una cosa inspiegabile ritrovarti avanti di tre gol e ora ti ritrovi fuori. Ti dispiace prendere gol in questa maniera. Giochi finiti per la stagione? Questa contestazione è figlia dell’amarezza, i nostri tifosi da questo gruppo hanno ottenuto tanto. Esonero? Siamo tutti amareggiati, non credo che ci sia nella nostra testa una decisione del genere. Ripeto: siamo tutti delusi e amareggiati".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X