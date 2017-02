Roma, Spalletti: "Sono io il colpevole"

23 febbraio 2017

Della gara dell'Olimpico, Spalletti salva solo il passaggio del turno. "Ho messo Perotti ed El Shaarawy larghi, ripiegavano sui terzini e non arrivavano lucidi in fase offensiva - ha spiegato il tecnico -. El Shaarawy è stato bravo a contrastare e a portare palla, come Perotti, ma entrambi partivano troppo bassi. Erano troppo schiacciati, così come i tre in mezzo (compreso Totti) che facevano fatica nel recuperare i palloni". "I due mediani non hanno il passo di Strootman e Nainggolan, loro prendevano palla tra le linee e si buttavano alle spalle della difesa, gestendo bene i movimenti delle punte che venivano incontro - ha proseguito -. Ci saltavano addosso e recuperano bene la sfera. Purtroppo, se giochi così compresso rendi la vita facile agli avversari".



"Volevo dare minutaggio a chi è stato impiegato di meno ma ho fatto una scelta tattica sbagliata, non sono stato competente in questo caso - ha continuato Spalletti -. Non potevamo passare alla difesa 4 nel primo tempo con Manolas, altrimenti avrebbe giocato ancor più fuori posizione". "Ci tenevamo a dare una soddisfazione ai tifosi e a far bene anche oggi - ha precisato -. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più. Non dimentichiamo che il Villarreal ha fatto fuori il Napoli l'anno scorso, questo risultato è frutto del punteggio dell'andata".



Poi un mea culpa anche sulla prestazione di Vermaelen: "Ha sbagliato l'appoggio in occasione del gol e non dovrebbe succedere a un giocatore esperto come lui. Probabilmente non ho lavorato bene neanche sulla testa"