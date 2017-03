Roma, Spalletti severo: "Abbiamo poco carattere"

9 marzo 2017

“Al ritorno mi immagino una partita difficile, perché loro sono bravi in campo aperto. C’era da non dargli questi spazi, che non abbiamo concesso molto. Ad inizio azione c’era da fare densità in mezzo al campo. Dopo le sostituzioni speravo di alleggerire, invece si è preso gol dopo le sostituzioni. Dopo il loro pareggio non siamo stati cattivi”, ha aggiunto. Con questa, però, sono tre sconfitte di fila tra Coppa Italia, campionato ed Europa League: "Ci sono le possibilità per ribaltare queste situazioni. Bisogna parlarsi in maniera chiara, le cose successe sono diverse, bisogna modificare qualcosa e parlarsi in maniera più profonda. Non si può dire che va bene, siamo maturi e siamo forti, bisogna andare a scavare in profondità e fare qualcosa di più”.