Playoff Europa League: cresce l'attesa per Milan-Shkendija

17 agosto 2017

Sale la tensione per il Milan di Montella, che questa sera, a San Sriro, alle ore 20:45 (diretta su Canale 5 ) affronta i macedoni dello Shkëndija per l'andata dell'ultimo turno preliminare d’Europa League. I rossoneri sono chiamati a disputare una grande partita, per andare a giocare la sfida di ritorno, prevista per giovedì prossimo alla Telekom Arena di Skopje, senza correre troppi rischi, visto anche il calendario, che vede la squadra di Montella affrontare quattro sfide in soli 10 giorni.

Il Milan dovrà cercare di ipotecare la qualificazione tra le mura di casa, vincendo con più gol di scarto possibili contro lo Shkëndija, che affronta per la prima volta nella storia del club. Per cercare di raggiungere questo obiettivo, Montella dovrebbe schierare il consueto 4-3-3, ma, dal primo minuto, al centro del tridente d'attacco dovrebbe partire André Silva, che, nei due match contro il Craiova, ha sempre iniziato dalla panchina, subentrando a partita in corso a Cutrone. In difesa dovrebbe fare il suo esordio, in una partita ufficiale, con la maglia rossonera, Leonardo Bonucci che, insieme a Musacchio, Conti e Rodriguez, dovrebbe comporre la linea difensiva; a centrocampo, vista l'assenza di Biglia per infortunio, dovrebbero essere confermati Kessie e Bonaventura, mentre l'unico dubbio di Montella è chi schierare in cabina di regia, dove si giocano il posto Montolivo e il giovane Locatelli, con quest'ultimo favorito



Il Milan, però, non dovrà commettere l'errore di sottovalutare lo Shkëndija, che nei primi tre turni preliminari è stato capace di eliminare, rispettivamente, il Dacia Chisinau, i finlandesi dell'HJK e i Lituani del Trakai. L'uomo più pericoloso della formazione allenata da Osmani è sicuramente l'attaccante Besart Ibraimi, che, nei sei match finora disputati dalla squadra macedone ha realizzato 5 reti, tra cui una tripletta nel match contro l'HJK.