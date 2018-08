Paolo Maldini: "La Uefa ha bisogno del Milan. Girone di Europa League alla portata"

31/08/2018

Olympiacos, Betis e Dudelange: ecco il girone di Europa League del Milan. "Siamo contenti, è un gruppo alla portata - ha commentato Paolo Maldini da Monte Carlo -. Vogliamo andare più avanti possibile in una competizione che non viene più snobbata. Possiamo fare bene e arrivare quarti in campionato". Rossoneri che hanno rischiato di non esserci: "La Uefa ha bisogno del Milan. Se saremo bravi finanziariamente non ci saranno più problemi".