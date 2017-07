Nizza, Balotelli dà forfait: niente Ajax

31 luglio 2017

Brutte notizie per Balotelli . A causa di un problema muscolare alla coscia , SuperMario non è stato infatti convocato per la gara di ritorno dei preliminari di Champions League contro l'Ajax in programma mercoledì. Il posto di Balo, che probabilmente salterà anche l'esordio in campionato del Nizza contro il Saint-Etienne, verrà preso dal giovane camerunense Kpene Ignatius Ganago . All'andata con gli olandesi era finita 1-1, con un gol di Mario.

Il Nizza, dunque, dovrà fare a meno di Balotelli contro l'Ajax. Una brutta tegola per Favre, che non potrà contare sull'attaccante azzurro per cercare di portare a casa il passaggio del preliminare di Champions. E non è detto che si tratti di un infortunio brevissimo. SuperMario, infatti, è in forse anche per la prima gara della Ligue 1. La stagione di Balo parte col piede sbagliato.