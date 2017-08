Milan, Montella: "Non conosco lo Shkendija, li studieremo"

4 agosto 2017

Manca ancora un passo al Milan per qualificarsi alla fase a gironi d' Europa League . Dopo aver eliminato il Craiova , i rossoneri ai playoff se la vedranno con i macedoni dello Shkendija : "Sinceramente non conosco i nostri avversari - dice Montella in un video postato sulla pagina Facebook del club rossonero -. Ci sarà tempo per studiarli e per capire la logistica. Oltre alla curiosità sull'avversario, è stato bello e divertente seguire il sorteggio ed abbiamo ripreso questa abitudine che è nella storia del Milan".

In attesa della gara d'andata, in programma il 17 agosto, il Milan prosegue con la preparazione e il prossimo 9 agosto, a Catania, affronterà in amichevole il Betis Siviglia: "A Catania ho vissuto un anno straordinario, importantissimo per me - spiega Montella -. Sono stato molto bene in città, quindi ci torno volentieri. Devo tantissimo al Catania, al direttore Lo Monaco che mi scelse giovanissimo".