Milan, missione impossibile: solo una rimonta lontano da casa

9 marzo 2018

Difficile, ma non impossibile. Forse. Dopo lo 0-2 interno contro l' Arsenal negli ottavi di Europa League , il Milan è chiamato a un'impresa per continuare la corsa europea. Vincere con due o più gol di scarto segnando almeno tre gol all'Emirates, dove l'ultima volta è uscito con le ossa rotte (3-0 per i Gunners). Rimonta dopo un ko interno riuscita una sola volta ai rossoneri su 7 precedenti, nella Coppa dei Campioni 1955-56 contro il Saarbucken.

"A Londra con lo stesso spirito del secondo tempo. Difficile. Ma non impossibile, il calcio insegna questo!" ha caricato capitan Bonucci al termine della partita di San Siro, ma a remare contro le velleità del Milan di Gattuso ci sono anche precedenti che riducono al minimo le possiblità di impresa all'Emirates.



Solo una volta, nella storia del club di via Aldo Rossi, il Milan ha saputo rimontare in trasferta una sconfitta al Meazza: era l’anno 1955-56 e si giocava la Coppa dei Campioni. Rossoneri sconfitti a San Siro 3-4 dal Saarbucken e vittoriosi in Germania per 1-4. Poi, la rimonta non è mai riuscita contro Barcellona (Coppa Campioni, 1959-60), Espanyol (Coppa Uefa, 1987-88), ancora Barcellona 0-1 (semifinale Champions League, 2005-06), Manchester United 2-3 (Champions League, 2009-2010), Tottenham 0-1 (Champions League, 2010-2011) e Atletico Madrid 0-1 (Champions League, 2013-2014).