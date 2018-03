Milan, Gattuso: "Non abbiamo giocato da squadra"

8 marzo 2018

Questa volta Rino Gattuso si è arrabbiato. Non tanto per il risultato, molto negativo, che cala di fatto il sipario sull'avventura europea del Milan . Quanto perché, dice il tecnico rossonero, "non abbiamo mai giocato da squadra" . "Non siamo mai stati compatti e loro hanno meritato - continua -. Nel calcio mai dire mai quindi andremo a Londra per provarci, non in gita . Siamo il Milan e abbiamo una maglia da rispettare. Avremmo potuto segnare, non è finita ma è difficile. Cercheremo di giocarcela meglio".

Ringhio spiega ancora: "Sapevamo sarebbe stata una gara difficilissima. L'Arsenal viene da un momento difficile ma ha enorme qualità, noi abbiamo sbagliato troppo. Non siamo mai stati squadra compatta e hanno meritato. Potevamo fare qualcosa di più ma non abbiamo giocato da squadra, ogni volta che attaccavano potevano farci male. Giocare a questo livello è nuovo per questi ragazzi ma rimangono troppi errori. Ora guardiamo avanti senza perdere fiducia, è stata una giornata no e l'Arsenal ha meritato. Ci servirà per il nostro percorso".



Un percorso che porta innanzitutto a Genova: "La testa va al Genoa, poi inizieremo a prepararla. Nel calcio mai dire mai quindi andremo a Londra per provarci, non in gita. Siamo il Milan e abbiamo una maglia da rispettare. Avremmo potuto segnare, non è finita ma è difficile. Cercheremo di giocarcela meglio. Sorpreso da Wenger? Mi aspettavo una gara così, abbiamo sbagliato noi a dar troppo campo agli avversari. Con me non era mai successo mentre oggi non siamo mai riusciti a palleggiare ed uscire dall'uno contro uno. Abbiamo subito troppe imbucate ed eravamo sempre in uno in meno. Ma l'Arsenal me la aspettavo così, con enorme qualità e grandi calciatori davanti. C'è la bravura loro e molti demeriti nostri".



Naturale, in questo senso, chiedersi se l'impegno fosse troppo grande per questo Milan...

"Giocare a questi livelli è una sfida nuova per tanti dei nostri ragazzi, la serie A rimane torneo allenante ma in Europa è diverso, ci sonoo velocità e qualità: i loro terzini, per esempio, ci hanno sempre tagliato in due. Abbiamo dato troppo campo all'Arsenal e subito troppe imbucate, non siamo mai riusciti a palleggiare e uscire dall'uno contro uno".