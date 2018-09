Milan, Gattuso: "Ampio turnover perché credo in tutti i miei giocatori"

20/09/2018

Il tecnico rossonero spiega il motivo dell'ampio turnover: "Quest'anno ho una rosa che mi dà tranquillità, non faccio scelte avventurose. Ho scelto così non perché ritenevo debole il Dudelange ma perché mi sentivo sicuro di questi undici per come si erano allenati. Mi aspettavo di vincere e di prendere i tre punti".



Approfondimento sul Pipita: "Molte squadre si accorgono che fa i movimenti vicino al dischetto del rigore, gli piace battezzare una zona mentre vorrei vederlo aggredire il primo palo, nel Napoli aveva fatto tanti gol così". Poi, sulla crescita della squadra: "Quando si lavora per una o due settimane si dà per scontato che viene memorizzato tutto, movimenti tattici compresi. Credo molto nella postura del corpo, sono allenamenti che vanno fatti 1-2 volte alla settimana"