Milan, Biglia e Bonucci non sono nella lista per l'Europa League

23 luglio 2017

Leonardo Bonucci e Lucas Biglia non saranno in campo giovedì , nel primo appuntamento ufficiale della stagione del Milan contro il Craiova, valido per l'andata del terzo turno preliminare di Europa League. I due non sono stati inseriti nella lista consegnata all'Uefa per motivi burocratici. La lista, però, è modificabile fino alle 24 di mercoledì , quindi i rossoneri proveranno a iscrivere almeno uno dei due nuovi acquisti.

La spiegazione, parziale, l'ha data Fassone: "Nella giornata di venerdì abbiamo consegnato le liste per l'UEFA: non abbiamo inserito i loro nomi nella lista solo per problemi tecnici che saranno risolti al nostro rientro in Italia. Nessuno pensi che ci siano problemi di altra natura, sono solo problemi tecnici di ritardi e tempi legati alla nostra trasferta e alla velocità con cui si sono chiuse queste operazioni".



Gli acquisti di Bonucci e Biglia sono già stati ufficializzati, ma dietro al loro mancato inserimento nella lista Uefa ci sono, con ogni probabilità, dei vincoli legati alle norme federali. Nello specifico, il Milan, come tutte le società, deve dare garanzie economiche: se il saldo tra spese e incassi è negativo, il club deve versare entro l'11 agosto il 20% della rata relativa alla stagione 2017-2018 e dare garanzie per la restante parte. Siccome il Milan ha un impegno ufficiale prima dell'11 agosto, queste garanzie vanno date in anticipo se si vuole schierare un giocatore acquistato da un altro club italiano. Il Milan, impegnato nella tournée in Cina, non ha avuto i tempi tecnici per presentare queste fideiussioni.



La speranza di Montella è che il Milan riesca a risolvere questa situazione in breve: questo perché, secondo le regole Uefa, entro le 24 di mercoledì si può aggiungere un giocatore. Se quindi i rossoneri riusciranno a sistemare le faccende burocratiche, uno tra Biglia e Bonucci potrà essere inserito in lista Uefa e potrà giocare col Craiova. Ovviamente, in caso di passaggio del turno, nel playoff ci saranno entrambi.