Lione, Genesio: "Roma? Non snaturiamo noi stessi: pazienti ed equilibrati"

8 marzo 2017

In Ligue 1 non c'è più tanto da chiedere: Monaco, Psg e Nizza sono troppo avanti. Ma l'Europa League è per il Lione un obiettivo sensibile. Agli ottavi, per la banda Genesio, un ostacolo che in Francia viene giudicato proibitivo: la Roma. Domani il primo round, in casa. "Saranno due sfide molto difficili ed equilibrate" ha detto il tecnico dei francesi. "Similitudini con la Juve? No, altra partita, altro livello. L'importante è non snaturare il nostro gioco".