Lione-Besiktas: tifosi turchi lanciano petardi, francesi si riversano in campo

13 aprile 2017

Paura e violenza a Lione prima dell'inizio della sfida di andata dei quarti di finale di Europa League tra i padroni di casa e il Besiktas. Il lancio di petardi e di bottigliette dagli spalti da parte dei tifosi turchi ha costretto i sostenitori del Lione a riversarsi sul terreno di gioco per sfuggire al tiro al bersaglio. La partita è cominciata con 45' di ritardo rispetto all'orario previsto.

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas è intervenuto personalmente e si è recato nel settore dove si sono sviluppati gli incidenti per cercare di calmare gli animi. La polizia di Lione ha già individuato i responsabili. La partita è cominciata con 45' di ritardo. Incidenti erano già scoppiati nel tardo pomeriggio davanti allo stadio tra i tifosi del Besiktas e le forze dell'ordine: uno steward dello stadio è rimasto ferito. Altri scontri si sono verificati tra tifosi del Lione e del Besiktas e per disperderli la polizia ha utilizzato dei gas lacrimogeni. Si sono vissuti attimi di panico al punto che alcune famiglie hanno deciso di tornare a casa. Anche la boutique ufficiale del Lione dello stadio è stata danneggiata da alcuni tifosi turchi, come riporta il sito de 'Le Parisien'.