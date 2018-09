Lazio, solo Lukaku fuori dalla lista per l'Europa League

04/09/2018

Venticinque convocati e il solo Lukaku escluso. Simone Inzaghi ha diramato la lista per l'Europa League e ha rinunciato solo all'esterno belga, alle prese con una fastidiosa infiammazione cronica al ginocchio per la quale non potrà tornare a correre prima di un mesetto. Per il resto nessuna sorpresa, con praticamente tutta la rosa a disposizione del tecnico per le coppe.