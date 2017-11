Lazio, Inzaghi: "Vogliamo vincere l'Europa League"

1 novembre 2017

Il primo obiettivo è il passaggio del turno, possibilmente da primi in classifica: "Ci teniamo tantissimo, vincendo a Nizza abbiamo messo un bel mattone a questa qualificazione. Vogliamo fare una buonissima partita, manca ancora qualche punto, a Nizza non è stata una passeggiata, delle ultime è stata la gara più dura. E' una squadra fisica e che ha qualità. Vincere l'Europa League? E' un nostro desiderio, l'Europa League l'abbiamo cercata con tutte le forze l'anno scorso, ora vogliamo farla nel migliore dei modi. Siamo partiti col piede giusto, mancano 3 partite del girone, poi vedremo più avanti".



Domani con ogni probabilità mancherà Immobile a causa di un indolenzimento: "Non ho parlato con Ventura, l'ho fatto in passato. Penso di non convocarlo, ma il ragazzo conoscendolo vorrà esserci. Vedremo con lo staff, ma non è assolutamente a rischio per domenica". Sugli infortunati: "Domani torneranno Basta e Palombi, mentre per Wallace e Felipe Anderson andremo dopo la sosta. Stanno meglio, hanno una voglia matta di riunirsi al gruppo, hanno avuto due problemi non semplici. Sono in via di guarigione, li aspettiamo a braccia aperte, sono importanti per noi".



In attacco giocheranno Nani e Caicedo: "Hanno la possibilità di giocare dall'iniio, possono fare bene insieme. Nani è arrivato con un infortunio, adesso è tornato a stare bene, sono contento di lui. E' un giocatore che sa cosa significhi fare calcio, può fare l'esterno, la prima e la seconda punta. Ci può aiutare tanto, siamo ancora all'inizio, dobbiamo continuare con questo passo. Concorrenza Basta-Marusic? Sono contento di avere problemi di abbondanza. Basta per noi è importantissimo, ci aiutato tanto prima del ko col Napoli. Domani sarà disponibile, vedrò se farlo giocare dall'inizio".



Il tecnico deve decidere chi fare giocare nel ruolo di regista, visto che Di Gennaro è infortunato: "Abbiamo tre opzioni: Leiva, Parolo e Murgia. Non sarà un problema, valuterò il recupero dei giocatori. Il 3-4-3 con cui abbiamo chiuso a Benevento? Il nostro modulo è il 3-5-1-1, rispetto all'anno scorso ho voluto dare certezze al gruppo. Non cambiando più abbiamo acquistato certezza, poi dipenderà dalle partite, ho una squadra matura e posso cambiare tranquillamente".