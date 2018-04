Lazio, Inzaghi: "Vogliamo la semifinale con tutte le nostre forze"

11 aprile 2018

Il tecnico biancoceleste non ha ancora sciolto tutti i dubbi, ma qualche indicazione di formazione la dà. "Ne ho convocati 20, sono tutti utilizzabili - ha aggiunto -. C'è qualcuno che ha giocato di più, altri meno. Domani sicuramente ci saranno Radu e Parolo, per gli altri dovrò parlare e valutare, cercando di schierare la formazione che mi possa dare le maggiori garanzie senza pensare a domenica. Pensiamo solo e soltanto al Salisburgo, possiamo centrare una semifinale molto importante per noi. I ballottaggi ci sono in tutti i settori del campo, potrebbe darsi anche che giochino insieme o che non giochi nessuno dei due. Ripeto, tra i 20 che sono qui solo Lulic ha qualche problema, ma dopo stamattina abbiamo avuto buone sensazione. Domani sceglierò la formazione. Non vedo stanchezza fisica, i dati sono ottimi, potrebbe esserci la stanchezza mentale che si supera però vedendo gli obiettivi, noi li abbiamo e sono belli".



Un problema in più per Inzaghi sono i tanti diffidati: Milinkovic, Immobile, Luiz Felipe, Parolo, Basta, Lulic e Lukaku. "Sono tanti diffidati, ma non mi farò influenzare nelle scelte. Parlerò coi calciatori, vedrò i dati anche dell'allenamento di stamattina. Avevo detto prima del Benevento che avremmo avuto tante partite importanti, sono tutte fondamentali per la classifica e le altre competizioni. Cercheremo di affrontarne una alla volta, domani non ci sarà turnover, schiererò gli uomini migliore. Il turnover significherebbe pensare al derby, ora esiste solo e soltanto il Salisburgo".



Non possono mancare i complimenti ai cugini giallorossi. "Complimenti alla Roma per la partita di ieri, testimonia il fatto che le partite di Coppa vanno giocate in 180 minuti e che anche quando si ha un vantaggio importante se si interpreta male la partita può finire male. Domani le tattiche e le strategie saranno molto importanti, all'andata abbiamo interpretato la gara in modo perfetto. Ma al di là di questo c'è stato un grandissimo spirito, insieme a una grande forza e coesione di gruppo. Ho detto questo ai ragazzi, di avere lo stesso spirito domani, troveremo uno stadio caldo e ostile che sosterrà la squadra. Da Roma arriveranno i nostri tifosi, si faranno sentire come sempre".