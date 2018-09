Lazio, Inzaghi: "Vittoria all'esordio, missione compiuta"

20/09/2018

Vittoria all'esordio in Europa League e un pizzico di serenità in più per la Lazio: "Volevamo esordire con una vittoria e ce l'abbiamo fatta - ha commentato il 2-1 all'Apollon, Simone Inzaghi -. Mi è piaciuto l'approccio, ma nel secondo tempo dovevamo fare meglio". Il girone è complicato: "Sappiamo che sarà difficile ma siamo pronti. I nuovi in campo sono andati bene e i ragazzi hanno disputato un'ottima gara. Sono contento".

"Penso che il primo tempo sia stato buono. Il rammarico è non aver fatto un gol in più che ci avrebbe fatto iniziare il secondo tempo con un altro spirito. L’Apollon è cresciuto un po’ per demerito nostro, poi dopo il 2-0 loro hanno trovato un gol in modo fortuito. Noi ci portiamo a casa il risultato. Volevamo esordire con una vittoria, ce l’abbiamo fatta. Sappiamo che sarà un girone tosto e difficile però siamo pronti".



Tra i protagonisti Caicedo che deve ricostruire il rapporto coi tifosi: "Io non ho mai avuto dubbi su di lui perchè è un ottimo professionista. Lavora durante la settimana, fare il centravanti dietro Immobile non è semplice però io sono soddisfatto di lui. Ha fatto un’ottima partita e sono convinto che da qui alla fine ci potrà aiutare tanto".