Lazio, Inzaghi si affida al mercato: "Contro il Nizza giocano Nani e Caicedo"

18 ottobre 2017

Vigilia di Nizza-Lazio di Europa League e Simone Inzaghi in conferenza stampa spiega le sue scelte di formazione prima della sfida contro la squadra di Favre. " Nani e Caicedo? Hanno dimostrato di stare bene, quando chiamati in causa hanno fatto bene. Credo che giocheranno loro . Schiererò la formazione che considero migliore anche in base a ciò che abbiamo speso e agli impegni futuri. Qualcosa cambierò, vedremo", ha detto.

Per la Lazio la vittoria sulla Juventus deve essere il passato. L'obiettivo è trovare punti importanti per la qualificazione: "Sabato hanno fatto un'impresa, è giusto dirlo. Ora dobbiamo essere bravi, ma i ragazzi sono maturi. La Juve è il passato, ora dobbiamo pensare a questa gara importantissima. Hanno grande individualità e giocatori importanti. Ok ciò che è stato, ora testa al Nizza. E' una buona occasione per noi per fare un passo avanti nella qualificazione".



Nel Nizza gioca anche Mario Balotelli e Simone Inzaghi non ha dubbi sulle qualità del numero 9 del Nizza: "È un campione, un giocatore con grandissime qualità. Qua ha trovato l'ambiente ideale, sta facendo bene. Il Nizza è una squadra organizzata e ha in Balotelli e Plea i giocatori più importanti. Lui ha grandi qualità, ha fatto sempre tanti gol e dovremo tenerlo d'occhio con attenzione".