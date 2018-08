Lazio: Inzaghi, il Marsiglia è un derby ed evoca dolci ricordi

31/08/2018

La Lazio pesca il Marsiglia nella fase a gironi di Europa League e a Simone Inzaghi non può non tornare in mente la notte europea più bella della sua carriera. Il 14 marzo 2000, l'allora attaccante biancoceleste entrò nella storia della Champions League realizzando contro i francesi 4 gol, unico italiano a centrare tale impresa. La doppia sfida contro l'Olympique è anche una sorta di derby, visto che i rivali sono guidati dall'ex tecnico della Roma Rudi Garcia e a centrocampo hanno acquistato Kevin Strootman.