Lazio, Inzaghi: "Ho avuto le risposte che volevo"

7 dicembre 2017

Con tanti giovani in campo, una prestazione non perfetta era preventivabile. "Mi interessavano determinate risposte e le ottenute - ha spiegato Inzaghi -. Avrei voluto chiudere il girone da imbattuto, ora pensiamo al campionato e al sorteggio di lunedì, sperando sia un buon sorteggio". Poi ancora su Felipe Anderson: "Mi aspettavo di vederlo così. Negli ultimi minuti è calato un po' ma all'inizio l'ho visto pimpante dietro le due punte". "Basta ha fatto bene dopo il suo rientro - ha aggiunto -. Ha subito un infortunio per cui è normale che abbia rallentato. Ha avuto un problemino nel finale per cui l'ho alternato con Patric". Infine una battuta sul 3-4-1-2: "E' una soluzione che si può attuare tranquillamente. A Marassi nel primo tempo il trequartista l'ha fatto Milinkovic, oggi Felipe. Con gli esterni alti è un modulo che mi soddisfa parecchio".