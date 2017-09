Lazio, Inzaghi: "Due insidie, lo Zulte e lo stadio vuoto"

27 settembre 2017

Contro i belgi, Inzaghi potrebbe far debuttare Nani . "Nani ieri ha lavorato bene, vedremo la rifinitura, se sta bene sarà convocato. Così come Milinkovic. De Vrij puntiamo a recuperarlo per domenica, ha buone sensazioni, ma non farà parte dei convocati". La parola d'ordine è " concentrazione ". "Dovremo fare una partita intensa, senza sottovalutare l'avversario. Coi ragazzi ho già parlato, abbiamo già analizzato lo Zulte, se non prendiamo la partita con concentrazione, corsa e determinazione, allora potrebbe crearci dei problemi. Non deve accadere, la squadra lo sa".

LUKAKU: "ZULTE? NON CREDO SIA DIFFICILE"

A fianco di mister Inzaghi per presentare la sfida con i connazionali il terzino belga Jordan Lukaku. "Non sto seguendo lo Zulte, ci sono un paio di giocatori bravi, ma non credo sia difficile". Sul calcio italiano: "Me lo aspettavo esattamente così, con una grande attenzione dal punto di vista tattico. E' un po' come il gioco degli scacchi, tutte le squadre sono attente, per questo cerco di migliorare di giorno in giorno". Lukaku vorrebbe ritagliarsi maggiore spazio in squadra. "Ovviamente non sono molto contento di entrare dalla panchina, sono competitivo, credo in me stesso e voglio dare di più. Ma ci sono delle regole, Lulic è il capitano, c'è anche Stefan, spero di avere le mie occasioni e di poterle sfruttare al meglio".