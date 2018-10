Lazio, Inzaghi: "Cinque punti un buon margine"

25/10/2018

Diciotto anni fa contro il Marsiglia la serata più bella da giocatore (4 gol all'Olimpico), stasera per Simone Inzaghi senza dubbio una delle più belle in veste di allenatore. "Era una serata importante, in un bellissimo stadio, contro un avversario forte. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, siamo entrati bene in campo. Qualche uomo è rimasto acciaccato ma abbiamo stretto i denti - ha spiegato - Ai ragazzi non posso che fare i complimenti, devo solo ringraziarli. Wallace? Ho sempre creduto in lui perché dà sempre tutto se stesso in allenamento e me lo sono voluto tener stretto. L’unico neo del primo tempo è stato non aver raddoppiato. Ora ci godiamo il successo cercando di recuperare energie in vista dell’Inter".



Lunedì sera contro i nerazzurri il grande dubbio è Lucas Leiva. "Ha sentito tirare appena rientrato in campo e non abbiamo voluto rischiare, è una contrattura. Spero di recuperarlo per l'Inter. Anche Caicedo non dovrebbe essere nulla di grave, ha sentito tirare al flessore e non lo abbiamo voluto rischiare".