Lazio, Inzaghi: "Abbiamo bisogno di fare punti, vogliamo andare avanti in Europa"

24/10/2018

E' attesa da una trasferta impegnativa la Lazio , che giovedì scenderà in campo a Marsiglia nel terzo match della fase a gironi d' Europa League . "Vogliamo fare una partita importante contro una squadra che ha fatto un mercato faraonico - dice Inzaghi -. Ci siamo preparati bene, abbiamo bisogno di fare punti e di andare avanti in Europa. Non siamo venuti qui per pareggiare, andremo ad affrontare la finalista di Europa League, tanto rispetto ma dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi".

SULLA FORMAZIONE

"Ho ancora qualche dubbio per chi giocherà in porta. Domani mattina avremo un risveglio muscolare e poi deciderò. Qualche giocatore è rimasto a Roma, perché siamo venuti con 16 giocatori di movimento e 3 portieri. Sono rimasti a Roma Murgia, Luis Alberto e gli squalificati Correa e Basta. Gli altri sono tutti abili arruolati per giocare. Luis Alberto non si sentiva al 100%, non avrebbe giocato dall'inizio, ho visto Rossi motivato e quindi ho preferito lasciarlo ad allenarsi. Caicedo-Immobile? Ho anche l'opzione di poter alzare Berisha al fianco di uno dei due oppure potrò farli giocare insieme. Deciderò domani".



SULLA PARTITA

"Al Marsiglia mi lega uno dei ricordi più importanti della mia carriera, una serata magica che ricordo con molto piacere. Fare quattro gol in Champions in una partita è un record che mi tengo da allora, spero che sia fonte di ispirazione anche per i miei ragazzi. Non sarà ancora il match decisivo, secondo me. Come avevo detto dopo la vittoria con l’Apollon, la squadra cipriota era venuta con personalità. Sapevo che avrebbe impensierito il Marsiglia e così è stato. Normale che indirizzerà comunque il girone. Marsiglia e poi l'Inter? Vogliamo giocarcele nel migliore dei modi, sapendo che entrambe sono state costruite per vincere scudetti. Noi sulla carta siamo ancora indietro, lo scorso anno siamo arrivati dietro per lo scontro diretto, ma siamo cresciuti tanto, ci vogliamo avvicinare sempre di più. Con le nostre idee, con le nostre forze vogliamo fare bene, vogliamo giocarcela alla pari, sperando di fare bene".



SULLA SFIDA CON RUDI GARCIA

"E' un allenatore preparato, che ha fatto bene alla Roma e sta facendo bene al Marsiglia. Se per lui è un derby, per noi non lo è. Il nostro derby è con la Roma. Abbiamo comunque rispetto di loro, sarà una gara tosta. La posta in palio è alta".



SU BERISHA

"Ha avuto un affaticamento leggero ad un polpaccio. Domenica è entrato con lo spirito giusto, stamattina ci siamo allenati, al termine del quale ho sensazioni positive, ma devo vedere domani cosa fare, se farlo partire dall’inizio e fargli fare una parte della partita. Poi deciderò se farlo partire come mezzala o come seconda punta accanto ad Immobile o Caicedo".