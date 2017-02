Fiorentina, Sousa: "Vittoria sofferta, ma molto importante" Il tecnico viola: "Bernardeschi? Gol bellissimo, ma deve avere continuità"

16 febbraio 2017

Paulo Sousa si gode la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach. "Abbiamo vinto soffrendo contro una grande squadra, loro sono molto forti, ma per noi questa è una vittoria molto importante. Adesso siamo in vantaggio in questo doppio scontro", ha spiegato. "Quello di Bernardeschi è stato un bellissimo gol, ma deve essere più continuo - ha aggiunto -. Sono soddisfatto dello spirito di questo gruppo, i ragazzi ci tengono a fare bene".

I tedeschi del resto hanno fatto soffrire la Viola per buona parte della gara. "Grazie al loro palleggio, per diverse volte si sono presentati in area in superiorità numerica - ha proseguito Sousa, analizzando la partita -. Nella ripresa siamo cresciuti, i nostri esterni sono saliti: siamo cresciuti ed a metà ripresa abbiamo avuto il controllo della gara". "Noi abbiamo determinate caratteristiche, che ci portano a non essere così intensi per tutta la durata della gara. Non abbiamo gestito bene il nostro gioco ad inizio gara, e questo influisce anche sul nostro ritmo", ha aggiunto. "Nella ripresa siamo saliti, abbiamo mezzo pressione ai loro esterni e siamo cresciuti - ha continuato -. Vorrei rivedere questo spirito domenica sera, ma con più qualità. Sarà una gara diversa, dobbiamo recuperare in fretta per cercare di mettere in difficoltà il Milan".



Poi ancora su Bernardeschi: "Il cambio è stata una scelta tattica, ha perso diversi palloni. Federico è veramente forte quando salta l'uomo e punta la porta. È cresciuto tantissimo dall'inizio della stagione"

BERNARDESCHI: "IL MIO GOL PIU' BELLO" E lui, l’uomo partita del Borussia Park, Federico Bernardeschi, è al settimo cielo: un gran gol per festeggiare il compleanno: “Il gol? Eravamo in un momento difficile della partita, poi sono riuscito a guadagnarmi quella punizione. Non era possibile far passare la palla sopra la barriera, erano troppo vicini e troppo alti, quindi ho scelto l’altro angolo. E’ andata bene. Io come Baggio? Ho ancora tanta strada da fare, penso a lavorare e non penso ai paragoni. Baggio è uno dei più grandi di sempre. Mi godo questo bel momento e questa vittoria. Questo il mio gol più bello in assoluto? Sì, lo è"

