Evra, calcio in faccia a un tifoso prima della partita: espulso

2 novembre 2017

Un gesto folle, alla Cantona. E' quello compiuto dall'ex Juve Patrice Evra. Durante il riscaldamento prima della sfida di Europa League in casa del Vitoria Guimaraes, il difensore francese dell'Olympique Marsiglia ha sferrato un calcio in faccia a un tifoso che lo aveva insultato a bordo campo. Evra è stato espulso dall'arbitro prima dell'inizio della partita: un episodio da guinness in negativo. E ora si attende la stangata...