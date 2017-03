Europa League: United ai quarti, allo Schalke il derby tedesco

16 marzo 2017

Serata più complicata del previsto per il Manchester United che, dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Fa Cup per mano del Chelsea, scende in campo con l'imperativo di ritrovare certezze. La squadra di Mourinho domina il primo tempo, reclama un rigore apparso evidente per fallo di Medvedev su Mkhitaryan e colpisce un palo clamoroso con Ibrahimovic. Poi, a inizio ripresa, la doccia gelata: Pogba, impegnato in uno scatto, si ferma all'improvviso per un problema muscolare ed è costretto a chiedere il cambio. Nel momento più difficile sale in cattedra Ibra che, con un delizioso assist di tacco, spalanca la porta a Mata che da due passi non può sbagliare. Finale thrilling con il Rostov che ci prova, ma Romero blinda l'1-0 e Mourinho ritrova un pizzico di serenità.

Impresa dello Schalke che rimonta due gol al Borussia Moenchengladbach e vola ai quarti: la squadra di Hecking si porta sul 2-0 nella prima frazione grazie ai gol di Christensen e Dahoud e, dopo l'1-1 dell'andata, ha un piede nei quarti. Nella ripresa però la formazione di Weinzierl accorcia le distanze al 54' con Goretzka e trova il pari al 68' con un rigore (dubbio) trasformato da Bentaleb. Notte felice anche per l'Ajax che, grazie a un primo tempo sontuoso, batte 2-0 il Copenaghen ribaltando l'1-2 dell'andata: per i lancieri segnano Traoré e Dolberg (rigore). Occasioni a raffica ma un solo gol per l'Anderlecht che a Bruxelles piega di misura l'Apoel Nicosia: il match winner è Acheampong, a segno al 65' pochi secondi dopo essere entrato in campo. I belgi avevano vinto 1-0 anche il match d'andata a Cipro.

Alla Vodafone Arena ildeve difendere il prezioso 1-1 dell'andata al Pireo. La squadra turca allenata da Gunes approccia il match nel modo giusto e sblocca il risultato al 10' con un'incornata di Aboubakar su cross dalla destra di Talisca. Simile l'azione che al 22' porta al 2-0: Quaresma va via sulla destra e mette in mezzo per Babel che controlla e trafigge Leali (non impeccabile nell'occasione) con una conclusione di destro. L'Olympiacos reagisce e al 31' riapre il discorso qualificazione al 31' con una prodezza di Elyounoussi, a segno con una spettacolare mezza rovesciata. Per i turchi la partita si complica ancora di più al minuto 39 quando Aboubakar si fa ingenuamente espellere dopo avere rifilato una testata a Restos a palla lontana. Ma nella ripresa i greci, cui a questo punto basterebbe il pari per passare il turno, non approfittano della superiorità numerica e al 75', complice un'altra papera di Leali, subiscono il terzo gol: lo firma Babel con un diagonale di destro che gli vale la doppietta personale. Ormai la partita è chiusa e a mettere il punto esclamativo ci pensa Tosun che all'84' segna il definitivo 4-1.che vince 2-0 sul campo del Krasnodar e bissa il successo ottenuto all'andata (2-1). Il primo tempo si chiude senza reti, poi nella ripresa gli spagnoli di Berizzo archiviano la pratica qualificazione con i gol di Mallo (52') e Aspas (80'). I russi terminano la partita in dieci per l'espulsione rimediata da Kaboré all'86'. Finisce 1-1 alla Cristal Arena il derby di ritorno in salsa belga tra: i padroni di casa, che all'andata avevano stravinto 5-2, passano in vantaggio al 20' con un diagonale di Castagne e subiscono la rete del pari all'84' quando Verstraete, da distanza ravvicinata, batte Ryan col piatto sinistro.