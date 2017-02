Europa League: spauracchio Manchester United per la Roma

24 febbraio 2017

Mancano Zenit, Shakhtar Donetsk e Tottenham ma resta pieno di insidie il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League per la Roma, unica squadra italiana in corsa dopo la clamorosa eliminazione della Fiorentina. Spalletti e i suoi sperano di evitare il Manchester United di Mourinho e delle stelle Ibrahimovic e Pogba, la squadra indicata da tutti come favorita per la vittoria finale. Non da meno però sono lo Schalke 04 e il Lione che ha travolto con un complessivo 11-2 l'AZ Alkmaar. Pericolosi sono anche il Celta Vigo di Giuseppe Rossi, che ha fatto fuori lo Shakhtar, il Borussia Moenchengladbach, giustiziere della Fiorentina, l'Anderlecht, squadra giovane e di talento che ha sgambettato lo Zenit, e il Krasnodar, che ha fatto fuori il Fenerbahce. Sulla carta più abbordabili sono Apol Nicosia, Besiktas, Rostov, Genk, Gent, Copenaghen e Ajax: gli olandesi, a dispetto del glorioso passato, sono una squadra giovane e molto inesperta.