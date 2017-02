Europa League, Sousa: "Servirà la miglior Fiorentina"

15 febbraio 2017

Dopo il riscatto in campionato, è tempo di Europa League per la Fiorentina che domani sera in Germania affronta il Borussia Monchengladbach per l'andata dei sedicesimi. Il tecnico Paulo Sousa sfoggia tutto il suo orgoglio: "Portiamo avanti con coraggio il nostro calcio. E' una gara importante per noi e per il calcio italiano". Con lui anche Bernardeschi che chiarisce le intenzioni viola: "Faremo di tutto per passare il turno".

Il tecnico Sousa, in conferenza stampa, cerca di trasmettere un concetto-chiave: "Vincere porta abitudine alla vittoria, questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare. Ogni partita deve essere affrontata con la stessa mentalità. È importante la cultura della vittoria". Massima concentrazione, dunque, sulla competizione continentale con l'obiettivo dichiarato di andare il più lontano possibile: "Chi è favorito? Non mi piacciono i numeri, posso dire che sarà una sfida molto bella. Chi passa avrà molte chances di arrivare fino in fondo e spero che saremo noi a farlo. Lavoro per quello" ha detto il tecnico portoghese che non ha fornito dettagli sulla formazione: "La base sarà quella recente all’interno di quelli che sono i nostri principi di gioco. non è un modulo che cambia le cose".



Al fianco del tecnico viola anche Federico Bernardeschi che ha ulteriormente ribadito la volontà della Fiorentina di dare il massimo in Europa League: "Siamo concentrati, abbiamo voglia di giocare. Queste sono partite che vanno giocate, è una soddisfazione per tutti poterlo fare. Siamo tutti molto motivati e convinti, il messaggio che vogliamo far passare noi è che la Fiorentina farà di tutto per passare il turno e restare in questa competizione, perché ci tiene veramente tanto" ha detto l'attaccante azzurro ricordando il buon ruolino di marcia della Viola in trasferta in questa stagione.