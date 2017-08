Europa League: sorteggio playoff, attesa Milan

4 agosto 2017

Superata la pratica Craiova, il Milan conoscerà alle 13 il suo avversario nei playoff di Europa League (andata 17 agosto, ritorno 24). La squadra di Montella è tra le 22 teste di serie nell'urna di Nyon, con 22 potenziali rivali. Potenziali perché per il sorteggio l'Uefa darà alle squadre un numero e le dividerà in due gironi da dieci squadre (con cinque teste di serie e cinque no) e in due da dodici (con sei teste di serie e sei no). Tra le possibili avversarie dei rossoneri: Panathinaikos, Stella Rossa, Hajduk Spalato, Rosenborg e Aek Atene.