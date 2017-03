Europa League: poker Besiktas, Olympiakos eliminato

16 marzo 2017

Il Besiktas batte 4-1 l'Olympiakos a Istanbul e, in virtù dell'1-1 dell'andata ad Atene, centra la qualificazione ai quarti di finale di Europa League: a trascinare la formazione turca, in dieci dal 39' per l'espulsione di Aboubakar, è una doppietta di Babel. Avanzano anche il Celta Vigo, che vince 2-0 sul campo del Krasnodar, e il Genk che nel derby tutto belga, dopo il successo per 5-2 dell'andata, pareggia 1-1 contro il Gent.